Mercato - PSG : Le Real Madrid lance une grande opération pour Mbappé !

Publié le 23 février 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid attend l’arrivée de Kylian Mbappé, au sein de la Casa Blanca, on se prépare pour accueillir le Français dans les meilleures conditions.

Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat et pour le moment, on ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Au PSG, on fait actuellement tout pour convaincre le Français de signer un nouveau bail, proposant pour cela des salaires colossaux. Toutefois, cela n’ébranlerait pas forcément le Real Madrid, qui resterait plus optimiste que jamais à l’idée d’accueillir Mbappé dans les prochains mois. D’ailleurs, du côté de la Casa Blanca, on continuerait de préparer le terrain pour l’actuel joueur du PSG.

Laisser le 7 à Mbappé !

Et afin de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions, le Real Madrid travaillerait actuellement sur le départ d’Eden Hazard. Selon les informations de Ramon Alvarez de Mon, ça négocierait actuellement avec Chelsea pour le prêt de l’international belge. Un départ qui libérerait alors le 7 qui reviendrait ensuite à Mbappé, qui le porte actuellement avec le PSG. Tout se met donc en place du côté du Real Madrid…