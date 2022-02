Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pogba… Leonardo sort le grand jeu pour Mbappé !

Publié le 22 février 2022 à 14h15 par Th.B.

Outre la question financière qui serait centrale dans l’offre du PSG, Leonardo et la direction sportive parisienne seraient prêts à frapper fort sur le marché afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain.

Cinq ans après son arrivée au PSG et plus de 150 buts inscrits pour le club de la capitale, Kylian Mbappé pourrait faire ses adieux au Paris Saint-Germain à la prochaine intersaison, soit à l’expiration de son contrat. D’ailleurs, un engagement moral a déjà été pris par le clan Mbappé envers le Real Madrid s’il finissait par bénéficier de son statut d’agent libre l’été prochain comme le10sport.com vous l'a dévoilé en janvier dernier. Néanmoins, comme Téléfoot et The Independent l’ont affirmé la semaine dernière. Le média britannique a même fait part d’un contrat en or assorti d’un salaire hebdomadaire avoisinant le 1,2M€ qui pourrait être à terme proposé par les hauts représentants du PSG.

Le PSG veut frapper fort sur le marché pour persuader Mbappé de rester !