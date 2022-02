Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi se fait encore fracasser après avoir quitté le FC Barcelone !

Publié le 23 février 2022 à 22h15 par A.C.

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a été une nouvelle très commentée l’été dernier, mais certains ne semblent toujours pas la comprendre.

On commence à s’y faire. Alors qu’une arrivée de Lionel Messi semblait impossible il y a un an, voilà déjà plusieurs mois qu’il porte les couleurs du Paris Saint-Germain... même si tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Le septuple Ballon d’Or est largement en dessous de ses standards et nombreux assurent qu’il n’aurait jamais dû quitter le FC Barcelone. « Messi souffre au PSG, c'est une équipe de mercenaires » a tout récemment déclaré Carles Rexach, l’homme connu comme celui ayant découvert Messi en Argentine. « Il est allé dans une équipe qui a été construite à grands coups de chèques. A Barcelone il était la cerise sur le gâteau et il ne retrouvera jamais une telle relation entre un club et son joueur ».

« Messi a aussi perdu une partie de son éclat et de son niveau en s'installant au PSG »