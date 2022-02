Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour Deulofeu !

Publié le 23 février 2022 à 22h30 par A.C.

Actuellement à l’Udinese, Gerard Deulofeu pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille.

Depuis cet été, plus d’une dizaine de recrues ont débarqué à l’Olympique de Marseille... mais Jorge Sampaoli ne semble pas satisfait ! RMC Sport a en effet expliqué que le coach de l’OM aurait aimé voir d’autres joueurs venir renforcer son effectif cet hiver et cela serait notamment le cas de Gerard Deulofeu. Sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2024, l’Espagnol a déjà été approché par Pablo Longoria au mois de janvier, sans succès. Désormais, une véritable bataille pourrait se déchainer autour de lui, avec notamment la Lazio et l’AS Roma qui auraient commencé à discuter avec son entourage.

L’Udinese veut 22M€ pour Deulofeu