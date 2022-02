Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les gros échecs de Pablo Longoria cet hiver !

Publié le 23 février 2022 à 12h30 par T.M.

Cet hiver, Pablo Longoria avait reçu des consignes claires de la part de Frank McCourt en ce qui concerne les ventes à l’OM. Finalement, cela a été calme sur la Canebière. Le président phocéen a échoué dans son entreprise et pour cause…

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM l’est toutefois beaucoup moins pour ce qui est des départs et des ventes. Ce qui ne plait pas forcément à Frank McCourt. Et avant l’ouverture du mercato hivernal, l’Américain l’avait d’ailleurs bien fait savoir à Pablo Longoria, qui avait reçu l’objectif de vendre pour 30M€ durant le mois de janvier. Des départs étaient donc attendus durant le mercato hivernal et plusieurs candidats étaient annoncés partants. Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, deux des plus grosses valeurs marchandes à l’OM, avaient ainsi les portes ouvertes pour s’en aller. Mais aujourd’hui, le Croate et le Français figurent toujours dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Un échec pour Pablo Longoria, qui a seulement réussi à se débarrasser de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice, et Dario Benedetto, qui est retourné à Boca Juniors, durant ce mercato hivernal.

Les bonnes offres ne sont pas arrivées !