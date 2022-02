Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà pourquoi Sampaoli n'a pas pu recruter Hatem Ben Arfa !

Publié le 23 février 2022 à 9h10 par La rédaction

De retour en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC, Hatem Ben Arfa aurait pourtant pu signer à l’OM. Comme l’été dernier, l’ancien niçois a eu une discussion avec Jorge Sampaoli. Tout était d’aplomb entre les deux avant que Pablo Longoria ne pose son véto.

Renforcé par les arrivées de Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, l’OM n’a pas été le club le plus actif cet hiver. Seulement deux recrues libres ont posé les pieds à Marseille, sans oublier Samuel Gigot qui s’est lui aussi engagé gratuitement avec l’OM mais qui ne rejoindra la Provence qu’à l’issue de la saison. Pourtant, Jorge Sampaoli avait demandé un recrutement plus fourni, lui qui réclame sans cesse des renforts. L’été dernier, l’entraîneur argentin avait d’ailleurs tenté le coup avec Hatem Ben Arfa. L’Equipe avait annoncé qu’une visioconférence avait eu lieu entre les deux avant que l’OM n’abandonne cette piste.

Ben Arfa était d’accord avec Jorge Sampaoli, mais...