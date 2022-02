Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé a pris une incroyable décision pour son avenir !

Publié le 23 février 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone et alors que sa rupture avec le club catalan semblait actée, Ousmane Dembélé envisagerait finalement de poursuivre l’aventure au Barça la saison prochaine.

« Quand je suis arrivé, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec" (rires) (…) Si je pense qu'il peut encore renouveler son contrat avec le FC Barcelone ? Je ne sais pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que tout est possible dans la vie », confiait dernièrement Pierre-Emerick Aubameyang dans les colonnes de Mundo Deportivo sur l’avenir de son compère Ousmane Dembélé, qu’il a donc retrouvé cet hiver au FC Barcelone après leur première collaboration du côté du Borussia Dortmund. Et il semblerait que ces paroles du nouveau buteur gabonais du Barça ne soient pas anodines concernant Dembélé…

Dembélé envisage de prolonger à Barcelone !