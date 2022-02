Foot - Mercato

Mercato : Le PSG et l’OM ont tenté une star !

Publié le 23 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG et de l’OM cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement opté pour le FC Barcelone. Mais l’attaquant gabonais a confirmé avoir eu des touches en France…

Alors qu’il était en rupture totale avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s’est offert un nouveau challenge durant le mercato de janvier en débarquant libre au FC Barcelone après avoir résilié avec les Gunners . Un défi de taille pour l’attaquant gabonais de 32 ans, qui va avoir une grosse carte à jouer cette saison dans le secteur offensif du Barça. Mais durant les négociations, d’autres prétendants ont été annoncés sur les traces d’Aubameyang, comme par exemple le PSG et l’OM. Et l’ancien buteur de l’ASSE a confirmé sa cote XXL du mercato dans un entretien accordé à Sport.

« On a eu des offres en France… »