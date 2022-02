Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang confirme pour le PSG et l’OM !

Publié le 22 février 2022 à 9h00 par La rédaction

Avant de s’engager au FC Barcelone en fin de mercato, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu signer ailleurs, notamment en France. Le buteur gabonais a confirmé qu’il avait reçu des offres provenant de l’Hexagone.

Cela a été l’un des feuilletons de ce mercato hivernal. En froid avec Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang ne se voyait pas continuer à Arsenal. Le Gabonais, prolongé pour une somme astronomique il y a un peu plus d’un an, s’est embrouillé plusieurs fois avec son entraîneur avant de perdre le brassard de capitaine. Pisté par le FC Barcelone, Aubameyang a fini par s’engager avec le club catalan à la toute fin du mercato. Pourtant, l’ancien joueur de Dortmund avait d’autres solutions…

« On a eu des offres d'Italie et de France »