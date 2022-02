Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : OM, OL, PSG… Une star de Ligue 1 au coeur d’une énorme bataille ?

Publié le 22 février 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que Seko Fofana ne cesse d’impressionner avec le RC Lens, son avenir pourrait bien faire l’objet d’une énorme lutte dans les mois à venir.

A 26 ans, Seko Fofana est aujourd’hui le patron du RC Lens. Bien que courtisé par des clubs prestigieux, l’Ivoirien avait opté pour le club nordiste à l’été 2020. Un choix aujourd’hui payant puisque le protégé de Franck Haise enchaine les performances impressionnantes. Et forcément, cela ne passe pas inaperçu. Fofana est très courtisé. Cet hiver, certaines offres sont arrivées sur le bureau de la direction lensoise et les sollicitations devraient être encore plus nombreuses durant le mercato estival.

Un avenir loin de Lens ?