Mercato : PSG, OM… Seko Fofana lâche une réponse claire sur son avenir !

Publié le 18 février 2022 à 1h15 par B.C.

Alors que son nom a circulé du côté du PSG et de l’OM ces dernières semaines, Seko Fofana a été interrogé sur sa situation personnelle ce jeudi en conférence de presse, avant le match contre l’OL.

Fort de ses excellentes prestations sous le maillot du RC Lens, Seko Fofana suscite de grosses convoitises sur le marché. Comme vous l’a révélé le10sport.com durant le mercato hivernal, Newcastle et Leicester sont notamment venus au renseignement en janvier, mais les Sang-et-Or n’ont pas voulu entendre parler d’un départ, tout comme leur milieu de terrain, souhaitant finir la saison à Lens. S’il apparaît dans le collimateur de plusieurs clubs de Premier League, Seko Fofana a également la cote en Ligue 1, puisque le PSG et l’OM suivraient notamment de près ses prestations. Mais de son côté, l’Ivoirien de 26 ans ne veut pas penser à son avenir.

« Je suis concentré sur la fin de saison »