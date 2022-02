Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta n’est pas seul pour cet énorme coup de Serie A…

Publié le 18 février 2022 à 0h00 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone, Kalidou Koulibaly susciterait également l’intérêt de la Juventus en cas de départ de Matthijs de Ligt.

Soucieux de renforcer la défense du FC Barcelone, Joan Laporta aurait jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples. Des contacts auraient déjà été entrepris entre les deux clans, sans aller plus loin. Le Barça devra être convaincant parce que le club italien cherche à prolonger le récent vainqueur de la CAN. Et en plus, Barcelone ne serait pas le seul intéressé par Kalidou Koulibaly…

La Juve suit Kalidou Koulibaly