Mercato - Barcelone : Joan Laporta a de la concurrence pour ce coup à 0€…

Publié le 18 février 2022 à 1h00 par La rédaction

Déjà concentré sur le mercato estival qui approche, Joan Laporta penserait à Noussair Mazraoui, le latéral de l’Ajax Amsterdam. Dortmund et le Milan AC seraient aussi sur le dossier.

Même si le FC Barcelone s’est renforcé cet hiver en attirant quatre nouveaux joueurs, l’effectif reste encore assez limité. Pour le moment, Xavi va devoir faire avec et tenter d’atteindre les deux objectifs toujours atteignables : se qualifier en Ligue des Champions via le championnat et remporter la Ligue Europa. Ce qui n’empêche pas Joan Laporta d’avoir en tête le mercato estival. Et un joueur de l’Ajax Amsterdam serait dans ses petits papiers…

Barcelone, Dortmund et le Milan AC sur Mazraoui

Après avoir manqué Nico Tagliafico de très peu cet hiver, le FC Barcelone aurait un œil sur Noussair Mazraoui, le latéral droit de l’Ajax. Mais d’après les informations de Fabrizio Romano, le Barça ne serait pas seul. En effet, Dortmund et le Milan AC auraient eux aussi un intérêt pour le latéral marocain. Pour le moment, aucun accord n’aurait été trouvé avec Noussair Mazraoui et chaque club pourrait toujours rafler la mise. De son côté, Mazraoui aurait déjà annoncé à ses dirigeants qu'il quitterait le club à l'issue de son contrat, soit cet été. Joan Laporta devra être convaincant.