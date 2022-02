Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a connu deux échecs XXL sur le marché !

Publié le 23 février 2022 à 0h30 par D.M.

Ancien secrétaire technique du FC Barcelone, Ramon Planes a passé en revue son passage en Catalogne. L'occasion pour l'ancien responsable d'évoquer certains échecs.

Le FC Barcelone s’est montré actif lors du dernier mercato hivernal. Le club catalan s’est attaché les services de Daniel Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. La formation blaugrana a donc profité du mois de janvier pour renforcer son secteur offensif. Mais ces derniers mois, le FC Barcelone avait tenté de recruter Dusan Vlahovic, brillant à la Fiorentina et aujourd'hui à la Juventus. L’équipe espagnole a également tenté d’arracher Manuel Locatelli (Juventus) pour densifier son milieu de terrain. Mais les deux joueurs n’ont jamais rejoint la Catalogne.

Vlahovic et Locatelli ont été approchés par le Barça