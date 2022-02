Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout n’est pas perdu pour Xavi avec Morata !

Publié le 22 février 2022 à 21h00 par A.C.

Actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus et réclamé par Xavi cet hiver, Alvaro Morata reste une piste concrète pour le FC Barcelone.

Il était le choix numéro un de Xavi au début du mercato hivernal. Avec la pénurie d’attaquants créé par la retraite surprise de Sergio Agüero, le coach du FC Barcelone avait demandé à ses dirigeants de tout faire pour recruter Alvaro Morata. Finalement, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a débarqué à la place de l’Espagnol, qui ne semble pas vraiment pressé de quitter la Juventus. « Je suis heureux, si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus » a déclaré Morata en conférence de presse, ce lundi. « Le Barça ? Ce n'est pas important maintenant, j'ai parlé à (Massimiliano) Allegri en janvier et il m'a dit que l'arrivée de (Dusan) Vlahovic allait beaucoup m'aider, et c'est ce qui est arrivé ». Pourtant, son prêt se termine en juin prochain et certains en Catalogne assurent que le Barça a l’intention de revenir à la charge.

La Juventus rencontre le clan Morata, mais...