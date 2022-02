Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone ne digère toujours pas le départ de Lionel Messi !

Publié le 22 février 2022 à 15h30 par La rédaction

Parti au PSG l’été dernier, Lionel Messi a quitté Barcelone, son club de toujours. Un départ qui n’était pas imaginable pour Ramon Planes, secrétaire technique à cette époque. Maintenant, l’ancien du Barça se félicite de la génération de jeunes du club qui a pris la relève de la Pulga.

Six mois après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie de parisien. Pour beaucoup, le voir avec le maillot du PSG est toujours une épreuve. Tout le monde ou presque s’était fait à l’idée que Lionel Messi allait jouer toute sa carrière en Catalogne. Mais vu la situation financière catastrophique de Barcelone, il était impossible pour Joan Laporta de conserver son numéro 10. Encore présent au club à l’époque, Ramon Planes est revenu sur cet événement qui a secoué la planète football. « Le monde entier savait que ce moment serait difficile. Je ne m'attendais pas à ce que Leo Messi parte immédiatement, je pensais qu'il partirait dans 2 ans. Il est parti cet été », a confié l’ex secrétaire technique du Barça dans un entretien accordé à Gianluca Di Marzio . Cependant, Ramon Planes ne s’inquiète pas pour l’avenir du club, lui qui connaît bien la qualité de la Masia . « Pour Barcelone, l'ère post-Messi est difficile, mais c'est plus facile avec cette nouvelle génération de jeunes. Nous avons pensé à cette possibilité pour faire face à la situation économique du club. La Masia est une usine d'où sont sortis historiquement de nombreux joueurs de haut niveau. Barcelone a une magnifique génération de nouveaux talents. Barcelone est également dans un important processus de renouvellement avec les jeunes joueurs », assure l’ancien directeur sportif de Getafe.

« Barcelone a la génération de jeunes la plus forte d'Europe »