Mercato - Barcelone : Xavi, Dembélé… Aubameyang dit tout sur son arrivée au Barça !

Publié le 22 février 2022 à 11h30 par La rédaction

Dernière recrue hivernale du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang s’intègre petit à petit dans son nouveau club. Adopté par le vestiaire du club catalan, le Gabonais aurait également la confiance de Xavi, son entraîneur.

Il aura fallu attendre le mercato soit terminé pour le voir poser fièrement avec le maillot du FC Barcelone. Malgré la course contre la montre, Pierre-Emerick Aubameyang a fini par s’engager avec le Barça. Le Gabonais a signé un contrat de trois ans, avec une option pour le résilier dès 2023. En froid avec Mikel Arteta, son entraîneur à Arsenal, Aubameyang avait vu son temps de jeu diminuer. Et face aux bons résultats des Gunners , l’ancien joueur de Dortmund ne risquait pas de revenir dans le onze de départ de sitôt… Pas de regret pour le joueur de 32 ans. En signant à Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de la ville d’origine de sa mère qui est espagnole. Auteur d’un triplé pour son quatrième match sous les couleurs du Barça, Aubameyang semble déjà adopté dans l’effectif de Xavi. Sur et en dehors du terrain. « Tout le monde m'a très bien accueilli depuis mon arrivée. Il y a beaucoup de vie ici, c'est un très bon vestiaire et je passe de très bons moments avec mes coéquipiers » , assure l’international gabonais à Sport . Avec une petite préférence pour l’un de ses anciens coéquipiers à Dortmund, Ousmane Dembélé. « C’est mon coéquipier préféré dans le vestiaire. Mais la vérité, c’est que c’est le cas avec tout le monde », conclut l’ancien stéphanois.

« Quand il croit en vous, vous devez lui rendre »