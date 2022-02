Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie d'Aubameyang sur les coulisses de son arrivée !

Publié le 21 février 2022 à 23h30 par P.L.

Cet hiver, le FC Barcelone a recruté Pierre-Emerick Aubameyang après avoir longtemps cherché un nouvel attaquant. Le Gabonais s'est livré sur les coulisses de son arrivée au sein du club catalan.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a longtemps lutté pour trouver son nouvel attaquant. Au départ, la priorité de Xavi se nommait Alvaro Morata. Mais face à la complexité du dossier et des négociations avec l’Atletico de Madrid, le club catalan s’est finalement orienté vers Pierre-Emerick Aubameyang dans les dernières heures du mois de janvier. N’ayant pas pu clore l’accord avec Arsenal à temps, le Gabonais a finalement résilié son contrat avec les Gunners pour pouvoir s’engager librement et gratuitement au FC Barcelone. Ayant inscrit son premier triplé sous ses nouvelles couleurs, Pierre-Emerick Aubameyang s’est livré sur les coulisses de son arrivée en Catalogne.

«Le Barça, c'est le Barça et tu ne peux pas lui dire non »