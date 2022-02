Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible coup dur pour Laporta dans ce dossier à 0€ !

Publié le 21 février 2022 à 21h30 par P.L.

Désireux de se renforcer en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone surveillerait Marcelo Brozovic, dont le contrat expire cet été. Toutefois, le Croate devrait prolonger avec l'Inter et l'officialisation devrait se faire prochainement.

L’été dernier, malgré sa situation financière délicate, le FC Barcelone a tout de même pu se renforcer en recrutant des joueurs libres comme Memphis Depay, Eric Garcia ou encore Sergio Agüero. Cet hiver, le club culé s’est aussi montré actif sur le marché des transferts, puisqu’il a enregistré quatre nouvelles arrivées avec Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et le Barça devrait poursuivre sa reconstruction cet été, en s’orientant une nouvelle fois vers des agents libres. En effet, Joan Laporta aurait placé quelques noms de joueurs en fin de contrat en juin prochain sur sa liste, comme Andreas Christensen, César Azpilicueta, Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic. Néanmoins, ce dernier devrait finalement prolonger avec l’Inter. Et l’annonce serait imminente.

Brozovic va officialiser sa prolongation la semaine prochaine