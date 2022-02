Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Aulas s'immisce dans ce gros dossier en Ligue 1 !

Publié le 21 février 2022 à 20h15 par A.D.

Très performant cette saison en Ligue 1, Seko Fofana aurait tapé dans l'oeil du PSG et de l'OM. Par ailleurs, l'OL de Jean-Michel Aulas serait également à l'affût pour le pensionnaire du RC Lens.

Depuis le début de la saison, Seko Fofana enchaine les performances de haute volée sous les couleurs du RC Lens. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG et à l'OM. En effet, Leonardo et Pablo Longoria auraient été alertés par les prestations de Seko Fofana au Stade Bollaert et verraient d'un bon oeil l'idée de l'arracher aux Sang-et-Or lors du prochain mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Seko Fofana a également la cote en Premier League, puisque Newcastle et Leicester ont tenté de le recruter en janvier, sans succès.

L'OL entre dans la danse pour Seko Fofana