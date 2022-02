Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur le départ d'Odegaard !

Publié le 21 février 2022 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 21 février 2022 à 21h01

Après un prêt de six mois à Arsenal, Martin Odegaard a su convaincre les dirigeants londoniens de l’acheter définitivement en août 2021. Alors qu'il se réjouit de ce transfert, Mikel Arteta n'a pas manqué de souligner l’efficacité du club.

Prêté à Arsenal entre janvier et juin 2021 en provenance du Real Madrid, Martin Odegaard a su convaincre les Gunners . Transféré définitivement en Angleterre en août pour environ 35M€, le Norvégien est un indéboulonnable du système de Mikel Arteta. Utilisé à 25 reprises cette saison, le milieu offensif de 23 ans est le 3ème joueur de l’effectif d'Arsenal ayant joué le plus de matchs. Si un premier prêt a été nécessaire afin de pouvoir tester Martin Odegaard, Mikel Arteta est clair : ce transfert était une évidence.

«Il voulait faire partie du projet»