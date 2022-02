Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare deux gros coups pour oublier Haaland !

Publié le 22 février 2022 à 13h00 par B.C.

Conscient qu’il sera compliqué de s’attacher les services d’Erling Haaland l’été prochain, le FC Barcelone aurait déjà un plan en cas d’échec avec l’attaquant du BVB.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone compte sur le mercato pour bâtir un nouveau projet compétitif. Après les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Joan Laporta rêve de mettre la main sur Erling Haaland, dont le départ semble acté l’été prochain. À en croire la presse espagnole, le Barça serait prêt à faire tapis pour l’attaquant du Borussia Dortmund, tout en privilégiant l’arrivée de joueurs libres pour se renforcer défensivement. Mais en Catalogne, on a conscience qu’il sera difficile de devancer le PSG ou encore le Real Madrid pour Erling Haaland, obligeant le Barça à préparer une alternative.

Isak et Koundé pour oublier Haaland ?