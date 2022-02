Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 22 février 2022 à 9h30 par La rédaction

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié sur son avenir. Le Gabonais souhaite rester jusqu’en 2025, soit la fin de son contrat.

Arrivé à Barcelone à la toute dernière minute du mercato, Pierre-Emerick Aubameyang a failli se retrouver sans club après sa rupture de contrat avec Arsenal. Finalement, tout s’est finalisé au dernier moment. Après deux matchs pour se mettre dans le rythme, le Gabonais a trouvé le chemin des filets. Et il a marqué les esprits. Face à Valence (1-4), Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé. Suffisant pour convaincre Xavi de le conserver le plus longtemps possible ?

« J'espère pouvoir rester jusqu'en 2025 »