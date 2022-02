Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une petite fortune réclamée par la mère de Kylian Mbappé ?

Publié le 23 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid est bien déterminé à recruter Kylian Mbappé au terme de son contrat avec le PSG l’été prochain, la mère de l’attaquant français se montrerait toujours plus gourmande dans les négociations.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain au terme de son contrat au Parc des Princes, mais encore faut-il qu’il trouve un terrain d’entente financier avec le club merengue . Et il semblerait que la partie ne soit pas encore gagnée sur cet aspect-là pour le Real Madrid…

Plus de 130M€ réclamés par le clan Mbappé ?