Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur les négociations entre Mbappé et le PSG !

Le Paris Saint-Germain tente le tout pour le tout pour faire changer d’avis Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain et qui s’approche inexorablement d’un départ vers le Real Madrid.

On ne pense plus qu’à ça au Paris Saint-Germain. Si la Ligue des Champions obsède les propriétaires, l’échec d’un départ de Kylian Mbappé serait un sacré coup pour le projet qatari, surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2023. Ainsi, si nous vous avons révélé sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe entre Mbappé et le Real Madrid, au sein du PSG on semble avoir décidé de lancer la mission de la dernière chance. Une mission qui commencerait plutôt bien au contraire de ce que l’on pouvait penser, puisque Jérôme Rothen a annoncé sur RMC Sport un rapprochement certain entre l’entourage de Mbappé et la direction du PSG.

Des échanges stériles entre le PSG et le clan Mbappé