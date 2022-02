Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça a bougé entre Kylian Mbappé et le PSG !

Publié le 22 février 2022 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé semble s’approcher doucement mais surement d’un départ du Paris Saint-Germain, avec le Real Madrid prêt à l’accueillir les bras ouverts. Pourtant, certaines choses semblent avoir changé dernièrement...

C’est le gros dossier du moment. Libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé peut clairement filer entre les doigts du Paris Saint-Germain. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre l’entourage du joueur et le Real Madrid, qui l’avait raté en 2017 et qui l’été dernier a offert jusqu’à 200M€ pour tenter de le recruter. Pourtant, au sein du PSG on semble toujours avoir bon espoir de le faire changer d’idée et de finalement prolonger son contrat, afin de le garder au moins quelques années supplémentaires.

Ça va beaucoup mieux entre le clan Mbappé et la direction du PSG