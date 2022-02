Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2022 à 18h15 par A.M.

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi semble connaître une intégration délicate, mais il se réjouit de son association avec Kylian Mbappé.

En rejoignant le PSG, Lionel Messi a retrouvé certaines vieilles connaissances au sein du vestiaire parisien. C'est le cas de Neymar avec lequel il a évolué au FC Barcelone ou encore d'Angel Di Maria ou Leandro Paredes qu'il côtoie avec la sélection argentine. En revanche, La Pulga a découvert Kylian Mbappé avec lequel son association monte en puissance depuis plusieurs semaines. Et Lionel Messi se réjouit d'évoluer aux côtés de l'international français.

«On continue d'apprendre à se trouver l'un et l'autre»