PSG - Clash : La sanction va tomber pour Verratti après sa sortie fracassante !

Publié le 21 février 2022 à 22h15 par P.L. mis à jour le 21 février 2022 à 22h17

Après la défaite contre le FC Nantes, Marco Verratti a laissé éclater sa colère contre l'arbitrage. Mais pour sa sortie, l'international italien pourrait bien risquer une grosse sanction.

Ce samedi, après la grande victoire face au Real Madrid au Parc des Princes, le PSG s’est lourdement incliné contre le FC Nantes (3-1). Alors que les Parisiens n’ont rien pu faire pour contrer les offensives des Canaris et prendre à mal leur défense, certains se sont plaints de l’arbitrage de Mikaël Lesage. Après la rencontre, Marco Verratti n’y est pas allé de main morte : « L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l'arbitre. C'est le seul match... le seul arbitre qui fait des choses comme ça (...) Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chi*r dessus par les arbitres. » Pour cela, le milieu de terrain du PSG pourrait bien écoper d’une lourde peine.

Possiblement cinq matchs de suspension pour Verratti