Foot - PSG

PSG - Clash : Leonardo, Verratti... Le PSG sort la sulfateuse !

Publié le 20 février 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Après la défaite à Nantes (1-3), la deuxième de la saison en Ligue 1, le PSG n'a pas manqué d'afficher son agacement face au comportement de Monsieur Lesage. Sans remettre en cause la victoire méritée des Canaris, les Parisiens, Leonardo et Marco Verratti en tête, s'en sont pris à l'arbitre de la rencontre.

Le retour sur terre n'est pas facile pour le PSG. Quelques jours après sa magnifique victoire contre le Real Madrid (1-0), le club de la capitale se déplaçait à Nantes en Ligue 1 avec l'intention d'accentuer son avance en tête du classement tout en confirmant son excellente prestation face aux Madrilènes. Mais les Parisiens sont tombés face à un Alban Lafont des très grands soirs. Le portier des Canaris a tout simplement écœuré les stars offensives du PSG en arrêtant notamment un penalty de Neymar, pourtant brillant dans cet exercice. Mais ce n'est pas tout. En effet, la prestation de Monsieur Lesage, l'arbitre de la rencontre n'est pas passée inaperçue et a provoqué la colère du côté du PSG. « On se fait chi*r dessus par les arbitres », a même lancé un Marco Verratti exaspéré après le match au micro de Canal+ . Dans la foulée, c'est Leonardo qui s'est arrêté auprès de la chaîne cryptée pour évoquer l'arbitrage : « Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas... Honnêtement la faute sur Mbappé (Pallois ndlr) il n'a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n'était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah... et non. On a perdu le match. Chapeau à Nantes, gros match, je suis très content pour Kombouaré mais si on regarde la gestion du match... je n'aime pas. » Et en zone mixte, ils n'en démordaient pas.

Le PSG dézingue l'arbitrage