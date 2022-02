Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de colère de Verratti contre l’arbitrage après la défaite à Nantes !

Publié le 19 février 2022 à 23h45 par P.L.

Ce samedi soir, sur la pelouse du FC Nantes, le PSG s'est lourdement incliné (3-1). Après la rencontre, Marco Verratti a poussé un énorme coup de gueule à propos de l'arbitrage, Mikaël Lesage n'ayant pas pris les meilleures décisions à son goût.

Après sa victoire mardi dernier face au Real Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a connu une très grande désillusion ce samedi soir. Sur la pelouse du FC Nantes, les Parisiens n’ont rien su faire pour contrer la domination nantaise et se sont finalement inclinés (3-1). Et au cours de la partie, Mikaël Lesage a eu du boulot. L’arbitre de la soirée a distribué six cartons jaunes côté parisien, contre deux pour le FC Nantes. Certaines décisions s’avèrent discutables, notamment concernant Nicolas Pallois et Dennis Appiah. Après le match, Marco Verratti, sanctionné d’un carton jaune, a tenu à pousser un énorme coup de gueule.

« On se fait chi*r dessus par les arbitres »