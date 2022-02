Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme coup de gueule de Leonardo après la débâcle à Nantes !

Publié le 19 février 2022 à 23h15 par B.C. mis à jour le 19 février 2022 à 23h21

Alors que le PSG s’est lourdement incliné à Nantes (3-1) ce samedi, Leonardo a pesté contre l’arbitrage à l’issue du match.

Quatre jours après la victoire contre le Real Madrid (1-0) lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG a changé de visage face au FC Nantes. Ce samedi à la Beaujoire, les hommes de Mauricio Pochettino se sont fait surclasser (3-1), en étant menés 3 à 0 dès la mi-temps, avant de se montrer très maladroit en seconde période, comme l’illustre le penalty complètement raté de Neymar. Si l’international auriverde avait pourtant trouvé le chemin des filets quelques minutes auparavant, cela n’a pas suffi au PSG pour se relancer, au grand dam de Leonardo, furieux de certaines décisions contestables de l’arbitre, reprochant notamment le troisième but des Canaris , inscrit très tard dans le temps réglementaire de la première période.

« Le match n'était plus contrôlé »