PSG - Malaise : Critiqué, Lionel Messi reçoit un énorme soutien !

Publié le 19 février 2022 à 16h45 par D.M.

Critiqué par certains médias français, Lionel Messi peut compter sur le soutien de certains de ses anciens coéquipiers comme Sergio Agüero ou encore Papu Gomez.

Kylian Mbappé a attiré la lumière lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Encensé, le champion du monde 2018 a offert la victoire à son équipe face au Real Madrid (1-0). Titularisé par Mauricio Pochettino, Lionel Messi n’a pas subi le même traitement que son coéquipier notamment de la part de certains médias. Auteur d’une première partie de saison décevante, l’ancien joueur du FC Barcelone peine à retrouver son niveau de jeu et n’échappe pas aux critiques. Incompréhensible pour Sergio Agüero : « Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des connards. J’avais un entretien prévu avec un magazine français, mais j’ai dit : « non, je soutiens Lio Messi ». Stop ». En difficulté, Lionel Messi a reçu aussi le soutien de Papu Gomez, joueur du FC Séville.

« Leo est toujours Leo, il est toujours le meilleur de la planète »