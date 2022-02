Foot - PSG

PSG - Clash : Après sa sortie surréaliste, Verratti en rajoute une couche !

Publié le 20 février 2022 à 10h15 par A.M.

Après son énorme coup de gueule contre l'arbitrage au micro de Canal+, Marco Verratti en a rajouté une couche en zone mite. Plus mesuré, le milieu de terrain du PSG est toutefois toujours remonté.

L'arbitrage de Monsieur Lesage n'en finit plus de faire débat. En effet, après la défaite à Nantes (1-3), le PSG est très remonté que l'arbitre de la rencontre, à commencer par Marco Verratti qui a eu des mots très forts au micro de Canal+ samedi soir. « L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l'arbitre. C'est le seul match... le seul arbitre qui fait des choses comme ça (...) Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chi*r dessus par les arbitres », assurait le milieu de terrain du PSG. Quelques minutes plus tard, Marco Verratti s'est présenté en zone mixte. Calmé, l'Italien est plus mesuré sur la forme, mais sur le fond, il ne change pas de discours.

«Siffler une faute ou pas, ce n’est pas grave. Mais il y a des principes»