PSG - Malaise : Pochettino répond au coup de gueule de Leonardo !

Publié le 20 février 2022 à 9h10 par A.M.

Présent en conférence de presse après la défaite à Nantes (1-3), Mauricio Pochettino a été invité à se prononcer sur le coup de gueule de Leonardo contre l'arbitrage.

Pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1, le PSG s'est incliné, encore une fois à l'extérieur. Quelques jours après leur démonstration face au Real Madrid (1-0), les Parisiens sont tombés à Nantes (1-3) face à un Alban Lafont infranchissable. Toutefois, l'arbitrage de Monsieur Lesage a également été largement critiqué du côté du PSG, notamment par Leonardo. « (Denis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça », assurait le directeur sportif du PSG en zone mixte.

«Je peux comprendre l'énervement du directeur sportif»