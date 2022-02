Foot - PSG

PSG - Clash : La nouvelle sortie fracassante de Leonardo !

Publié le 20 février 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 20 février 2022 à 8h17

Après la défaite sur la pelouse de Nantes (1-3), Leonardo est apparu très agacé par l'arbitrage de Monsieur Lesage. Et le directeur sportif du PSG ne manque pas le faire savoir.

Samedi soir sur la pelouse du FC Nantes, le PSG a connu sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 après celle subie à Rennes. Face à un Alban Lafont infranchissable, les Parisiens se sont inclinés 3 buts à 1 malgré un nombre d'occasions franches assez impressionnant. Mais en plus du portier canari, le PSG est tombé face à un arbitre qui est loin de faire l'unanimité à Paris. Après la rencontre, Marco Verratti a par exemple eu des mots très assurant que le PSG « se fait chi*r dessus par les arbitres ». Et avis partagé par Leonardo qui, après son passage au micro de Canal+ , en a rajouté une couche en zone mixte.

«Il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas !»