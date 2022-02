Foot - PSG

PSG - Malaise : Un problème avec Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 20 février 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que les critiques pleuvent sur Lionel Messi après le match face au Real Madrid, Guillem Balague a souhaité mettre les choses au point à propos du joueur du PSG.

Face au Real Madrid, Lionel Messi était très attendu pour mener le PSG vers la victoire. Si le club de la capitale s’en est finalement remis à Kylian Mbappé, l’Argentin a lui livré une performance mitigée, ayant notamment raté un penalty face à Thibaut Courtois. De quoi alors lui valoir de nombreuses critiques. Déjà pointé du doigt depuis son arrivée au PSG, Messi a ainsi vu les reproches se multiplier.

« Il n’y a pas de crise Messi »