Foot - PSG

PSG : Ludovic Blas savoure la victoire du FC Nantes !

Publié le 19 février 2022 à 23h59 par La rédaction mis à jour le 20 février 2022 à 0h03

Au terme d’un match très abouti, le FC Nantes s’est imposé ce samedi sur ses terres face au PSG (3-1). De quoi ravir Ludovic Blas.