PSG : Lionel Messi voit grand avec le PSG !

Publié le 19 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Nouvelle star offensive du PSG, Lionel Messi compte bien apporter son expérience et amener le Paris Saint-Germain au sacre européen en Ligue des champions.

Ayant tout gagné au FC Barcelone et notamment la Ligue des champions à quatre reprises, Lionel Messi a débarqué au PSG lors du dernier mercato estival et ce, en arrivant libre de tout contrat. En effet, le Barça n’a pas pu prolonger son bail pour des raisons financières. Nouveau numéro 30 du PSG jusqu’à l’été 2023 et potentiellement pour une saison supplémentaire puisqu’une option a été incluse dans le contrat signé par l’Argentin, Messi a de grandes ambitions avec le PSG, à commencer par remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale.

« Conquérir une autre C1 et j'espère que ce sera sous le maillot du PSG ! »