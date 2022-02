Foot - PSG

PSG : Fabregas vante le talent de Kylian Mbappé

Publié le 18 février 2022 à 23h09 par La rédaction

Depuis son but victorieux face au Real Madrid (1-0), Kylian Mbappé reçoit de nombreux compliments de ses pairs, à l'instar de Cesc Fabregas.