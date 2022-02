Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... La nouvelle mise au point de Pochettino !

Publié le 18 février 2022 à 15h15 par D.M.

Titularisé lors de la dernière rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma n'est pas certain de disputer la rencontre face au FC Nantes comme l'a admis Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino fait face à un véritable casse-tête cette saison. Le technicien a face à lui deux gardiens, qui figurent parmi les meilleurs au monde. Présent au PSG depuis 2019, Keylor Navas a réalisé un dernier exercice époustouflant. Mais malgré l’excellente forme du portier costaricien, les dirigeants parisiens ont décidé de lui apporter de la concurrence lors du dernier mercato estival. Libre de tout contrat après son départ du Milan AC, Gianluigi Donnarumma a débarqué à Paris avec l’espoir de s’imposer comme le gardien numéro 1. Mais force est de constater que Mauricio Pochettino n’a pas encore établi de hiérarchie claire à ce poste.

« On doit prendre des décisions match par match »