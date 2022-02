Foot - PSG

PSG : Coup dur pour Mbappé

Publié le 20 février 2022 à 15h19 par La rédaction mis à jour le 20 février 2022 à 15h20

Sanctionné d'un carton jaune contre le FC Nantes (1-3), Kylian Mbappé sera suspendu pour le déplacement à Nice, quatre jours avant le choc contre le Real Madrid.