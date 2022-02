Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Le Graët... Leonardo réclame une rencontre au sommet !

Publié le 21 février 2022 à 11h10 par D.M.

Très critique envers l'arbitrage après le match face au FC Nantes, Leonardo aurait demandé à rencontrer Pascal Garibian, responsable des arbitres français. Le directeur sportif du PSG aurait aussi interpellé Noël Le Graët pour évoquer le traitement infligé à ses joueurs.

Le PSG s’est lourdement incliné face au FC Nantes samedi dernier (3-1). Mais le résultat en lui-même a été éclipsé par les propos de Leonardo envers l’arbitre de la rencontre, Mikaël Lesage. « (Denis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça » avait confié le directeur sportif du PSG. Selon L’Equipe , le Comité National d’Ethique pourrait se saisir de l’affaire et sanctionner le dirigeant parisien.

Leonardo avait demandé à rencontrer Garibian en novembre dernier

Depuis plusieurs mois, Leonardo déplore en coulisses le traitement infligé à ses joueurs. En novembre dernier, après la blessure de Neymar survenue lors d’une rencontre face à l’ASSE, le dirigeant du PSG avait déjà demandé à rencontrer Pascal Garibian. Le patron des arbitres français est prêt à rencontrer Leonardo, mais aucun rendez-vous n’aurait encore été fixé. Le Brésilien avait également écrit à Noël Le Graët, président de la Fédération de Football, pour évoquer cette problématique. Ce n’est pas les décisions de Mikaël Lesage qui devraient apaiser la colère du Brésilien.