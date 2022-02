Foot - PSG

PSG - Clash : Après leurs coups de sang, Leonardo et Verratti risquent gros !

Publié le 21 février 2022 à 9h15 par A.D.

Après la défaite du PSG face à Nantes ce samedi soir, Marco Verratti et Leonardo s'en sont pris à l'arbitrage. Les deux hommes risquent gros après leurs coups de gueule.

Leonardo et Marco Verratti n'ont pas du tout digéré le revers face au FC Nantes (3-1). Après la défaite de ce samedi soir, Leonardo et Marco Verratti sont sortis de leurs gonds et ont pointé du doigt les arbitres de la rencontre. « On se fait chi*r dessus par les arbitres (...) Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas... Honnêtement la faute sur Mbappé (Pallois ndlr) il n'a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n'était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah... et non. On a perdu le match. Chapeau à Nantes, gros match, je suis très content pour Kombouaré mais si on regarde la gestion du match... je n'aime pas » , a pesté Marco Verratti, avant que Leonardo y aille également de son coup de gueule : « (Denis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça ».

Marco Verratti et Leonardo sanctionnés par le CNE ?