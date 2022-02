Foot - PSG

PSG - Clash : Après Leonardo, Pierre Ménès dézingue l'arbitrage !

Publié le 20 février 2022 à 17h10 par D.M.

Leonardo n'a pas mâché ses mots en évoquant l'arbitrage de Mikaël Lesage lors de la rencontre face au FC Nantes. Pierre Ménès est plutôt d'accord avec les propos du dirigeant parisien.

Quatre jours après la victoire au Parc des Princes face au Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0), le PSG avait rendez-vous avec le FC Nantes pour confirmer sa bonne prestation. Mais le club parisien a vécu un calvaire à la Beaujoire. Menée 3-0 à la mi-temps, une première depuis l’acquisition du club par QSI, la formation a réduit l’écart grâce à un but de Neymar, mais s’est tout de même inclinée lourdement (3-1). S’il a reconnu la mauvaise performance de son groupe, Leonardo a souhaité s'attarder sur l’arbitrage discutable de Mikaël Lesage. « Contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas... Honnêtement la faute sur Mbappé (Pallois ndlr) il n'a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n'était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah... et non. On a perdu le match. Chapeau à Nantes, gros match, je suis très content pour Kombouaré mais si on regarde la gestion du match... je n'aime pas » a confié le dirigeant du PSG au micro de Canal +.

« Mikaël Lesage a produit un arbitrage totalement anti-parisien »