Foot - PSG

PSG - Clash : Après Leonardo et Verratti, Neymar se moque de l’arbitrage !

Publié le 20 février 2022 à 21h15 par A.C.

Neymar y est allé de son commentaire après la défaite du PSG face au FC Nantes (3-1), se moquant de l’arbitrage de Mikaël Lesage.

C’est la grosse polémique du moment. Battu par le FC Nantes lors de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne comprend pas l’arbitrage de Mikaël Lesage. Après la rencontre, Marco Verratti a tiré en premier, utilisant des mots assez virulents. « Comment c'est possible qu'on prenne dix cartons jaunes ! L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire » a lancé le milieu du PSG, au micro de Canal + . « Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chi*r dessus par les arbitres ». Loin de vouloir calmer les choses, Leonardo en a rajouté une couche. « Il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! » a déclaré le directeur sportif du PSG, dans les entrailles de la Beaujoire. « Après on a perdu, on accepte la défaite. On va apprendre de ça. Il y a beaucoup d'erreurs, des choses qu'on n'a pas bien faites ».

« Je suis rentré pour voir Thiaguinho et j'ai pris un jaune »