PSG - Malaise : L'improbable aveu de Kombouaré en réponse à Leonardo et Verratti !

Publié le 20 février 2022 à 17h45 par A.M.

Alors que Leonardo et Marco Verratti ont eu des mots très durs à l'encontre de Monsieur Lesage, arbitre de la rencontre face au FC Nantes, Antoine Kombouaré comprend le sentiment des Parisiens.

« On se fait chi*r dessus par les arbitres . » Le message est signé Marco Verratti et symbolise le ressenti du PSG après la défaite à Nantes (1-3). Frustrés par le comportement de Monsieur Lesage, les Parisiens ont affiché leur mécontentement face à l'arbitrage à l'image de Leonardo, lui aussi très remonté. « (Denis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça », lance le directeur sportif du PSG en zone mixte. Et même Antoine Kombouaré confirme que la gestion du match par Monsieur Lesage n'a pas été totalement en faveur du PSG...

«Je pensais qu'Appiah allait avoir un deuxième jaune et que ça ferait rouge»