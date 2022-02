Foot - PSG

PSG - Clash : Le gros coup de gueule de Leonardo est validé !

Publié le 22 février 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que la sortie de Leonardo après la défaite à Nantes (1-3) a fait couler beaucoup d'encre, Laure Boulleau estime que le directeur sportif du PSG a eu raison de tenir ce discours.

Après la défaite du PSG contre Nantes (1-3), Leonardo n'a pas manqué de pousser un énorme coup de gueule contre l'arbitrage au micro de Canal+ : « Le match n'était plus contrôlé, pour Nantes et pour nous d'ailleurs. Après, il y a une minute de temps additionnel et le penalty est sifflé à quatre minutes! Je ne veux pas pleurer. On a perdu, c'est mérité. Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas... » Une sortie qui n'a pas manqué d'être commentée, mais Laure Boulleau trouve que Leonardo a eu raison.

«J’ai trouvé que sa réaction était assez authentique»