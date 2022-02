Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien titi dit tout sur son passage à Paris !

Publié le 22 février 2022 à 0h45 par La rédaction

Formé au PSG, Rémy Descamps n’a pas eu sa chance en tant que titulaire. Désormais au FC Nantes, le gardien de but garde un bon souvenir de cette expérience, qui l’a forgé.

Arrivé au Paris Saint-Germain à 17 ans, Rémy Descamps n’a jamais eu la chance de disputer un match avec le groupe professionnel. Aujourd’hui au FC Nantes, le gardien de but de 25 ans a cependant pu apprendre auprès de très bons joueurs, et emmagasiner de l’expérience, même en restant sur le banc. S’il a pu passer professionnel au sein d’un très grand club, Rémy Descamps savait que rien n’était gagné, et qu’il devrait travailler beaucoup plus pour attendre les sommets.

« J’ai grappillé le moindre détail pour enrichir mon approche de la compétition »