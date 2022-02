Foot - PSG

PSG - Clash : Une énorme menace plane sur Leonardo et Verratti après leurs coups de gueule !

Publié le 21 février 2022 à 12h10 par D.M.

Le Conseil national de l'éthique de la FFF pourrait prendre des sanctions à l'égard de Leonardo et de Marco Verratti, très critiques envers l'arbitrage après le match face au FC Nantes samedi dernier.

Les propos de Leonardo et de Marco Verratti sur l'arbitrage pourraient ne pas rester sans conséquences. Après la défaite du PSG face au FC Nantes samedi dernier (3-1), ils avaient pointé du doigt le comportement de Mikaël Lesage, auteur de décisions controversés. « (Denis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça » a confié Leonardo. « On se fait chi*r dessus par les arbitres » a rajouté Marco Verratti en zone mixte.

Le Conseil national de l'éthique de la FFF pourrait se saisir du dossier