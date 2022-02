Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi... Pierre Ménès pousse un gros coup de gueule !

Publié le 21 février 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG était fou de rage contre Monsieur Lesage après la défaite à Nantes (1-3), Pierre Ménès est d'accord avec les Parisiens.

« On se fait chi*r dessus par les arbitres ». Le message de Marco Verratti est particulièrement clair. Après la défaite contre le FC Nantes (1-3), les Parisiens se sont montrés particulièrement agacés par l'arbitrage de Monsieur Lesage. Leonardo a également affiché sa colère et sa frustration face à l'arbitre de la rencontre. Un avis partagé par Pierre Ménès.

Le coup de gueule de Pierre Ménès